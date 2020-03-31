Законопроект о налоге на проценты с депозитов свыше миллиона рублей внесен в Госдуму

Это следует из базы данных нижней палаты парламента. В соответствии с документом, налогом не будут облагать только рублевые вклады со ставкой, не превышающей 1%. Доходы от процентов по вкладам в валюте будут пересчитываться исходя из курса на дату их фактического получения.

О планах ввести налог на прошлой неделе объявил Владимир Путин. Он объяснил это необходимость пополнить бюджет, на который возрастет нагрузка из-за эпидемии коронавируса.