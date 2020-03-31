Johnson & Johnson планирует не позднее сентября начать тестировать вакцину от коронавируса на людях

Американская компания сообщила, что препарат может быть готов уже к началу следующего года в том случае, если он получит экстренное разрешение от властей.

Johnson & Johnson одна из десятков фармацевтических компаний, занимающихся созданием вакцины. В проект вложено около миллиарда долларов. Ранее Всемирная организация здравоохранения прогнозировала, что лекарство может появиться не раньше чем через год, так как ему еще предстоит пройти тщательные клинические испытания.