Штрафы за фейковые сообщения об эпидемии коронавируса для юридических лиц могут составить до 10 миллионов рублей

Согласно поправкам, предложенным депутатами-единороссами Андреем Исаевым и Сергеем Боярским, изменения должны быть внесены в статью Кодекса об административных правонарушениях о злоупотреблении свободой массовой информации.

Поправки рассмотрят уже сегодня, в рамках второго чтения законопроекта об изменениях в КоАП.

Кроме того, профильный комитет Госдумы рекомендовал принять поправки в Уголовный кодекс, согласно которым за распространение фейковой информации с тяжелыми последствиями гражданам грозит лишение свободы до 5 лет.