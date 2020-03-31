В Нидерландах из музея, закрытого на карантин, украли полотно Винсента Ван Гога

Злоумышленники приникли в здание ночью, разбив стеклянную дверь, и вынесли картину «Весенний сад». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя музея. Когда полиция, получившая сигнал о взломе, прибыла на место происшествия, преступники уже успели скрыться.

Картина была написана в 1884 году. Ее привезли в музей Singer Laren на выставку.