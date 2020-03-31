Россия в день покупки активов «Роснефти» в Венесуэле учредила компанию «Росзарубежнефть»

Ее уставной капитал превышает 320 миллиардов рублей, — сообщает «Интерфакс». Возглавляет фирму Николай Рыбчук – полный тезка сослуживца Игоря Сечина. По данным центра «Досье», он был военным атташе в Анголе, где также работал глава «Роснефти».

Официально название компании, которая купила активы в боливарианской республике, не называлось. «Роснефть» после сделки ожидала снятия американских санкций. Ограничительные меры были наложены на два ее дочерних предприятия, которые Вашингтон обвинил в том, что они продолжали покупать нефть у Венесуэлы.