Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук призвала продуктовые магазины перевести торговлю в онлайн

В своем обращении она рассказала, что крупнейшие ритейлеры подписали соглашение о безопасности покупателей и персонала, которое включает в себя закрытие всех торговых залов и бесконтактную выдачу товаров. Она предложила торговым сетям последовать этому примеру. «Пусть ваши покупатели приходят в магазины только чтобы забрать продукты» — сказала Бакальчук.