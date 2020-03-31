Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук призвала продуктовые магазины перевести торговлю в онлайн

В своем обращении она рассказала, что крупнейшие ритейлеры подписали соглашение о безопасности покупателей и персонала, которое включает в себя закрытие всех торговых залов и бесконтактную выдачу товаров. Она предложила торговым сетям последовать этому примеру. «Пусть ваши покупатели приходят в магазины только чтобы забрать продукты» — сказала Бакальчук.
2020-03-31T02:03:00+03:00
2020-03-31T02:05:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 31 марта 2020
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