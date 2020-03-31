В Росгвардии назвали фейком сообщения о росте спроса россиян на оружие на фоне эпидемии

По словам официального представителя силового ведомства Валерия Грибакина, никакого всплеска не наблюдается – динамика такая же, как и в прошлые годы. Он уточнил, что на сегодняшний день оружие в стране имеют порядка 4 миллионов граждан.

По данным оперативного штаба, число зараженных коронавирусом в стране приблизилось к 2 тысячам. 17 человек умерли.