По словам официального представителя силового ведомства Валерия Грибакина, никакого всплеска не наблюдается – динамика такая же, как и в прошлые годы. Он уточнил, что на сегодняшний день оружие в стране имеют порядка 4 миллионов граждан.
По данным оперативного штаба, число зараженных коронавирусом в стране приблизилось к 2 тысячам. 17 человек умерли.
В Росгвардии назвали фейком сообщения о росте спроса россиян на оружие на фоне эпидемии
По словам официального представителя силового ведомства Валерия Грибакина, никакого всплеска не наблюдается – динамика такая же, как и в прошлые годы. Он уточнил, что на сегодняшний день оружие в стране имеют порядка 4 миллионов граждан.