Вслед за Москвой режим изоляции ввели еще 25 российских регионов

Жителям разрешается выходить из дома на работу, за продуктами и в аптеку, а также чтобы выбросить мусор или выгулять домашних животных. В некоторых регионах были введены дополнительные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса. Так в Волгограде на одну неделю приостановили работу общественного транспорта, а в Белгородской области решили отслеживать всех приезжающих из Москвы и Подмосковья.
2020-03-31T02:03:00+03:00
2020-03-31T02:04:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 31 марта 2020
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