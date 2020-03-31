Вслед за Москвой режим изоляции ввели еще 25 российских регионов

Жителям разрешается выходить из дома на работу, за продуктами и в аптеку, а также чтобы выбросить мусор или выгулять домашних животных. В некоторых регионах были введены дополнительные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса. Так в Волгограде на одну неделю приостановили работу общественного транспорта, а в Белгородской области решили отслеживать всех приезжающих из Москвы и Подмосковья.