«Транснефть» договорилась с компаниями Total и «Сургутнефтегаз» о компенсациях за грязную нефть

Претензии, связанные с поставками некачественного сырья весной прошлого года, урегулированы – сообщает ТАСС. Сумма компенсации не превышает 15 долларов за баррель некондиционной нефти. Кроме того, «Транснефть» почти завершила переговоры с «Газпром нефтью» в отношении поставок на немецкий завод концерна Total.

Загрязнение трубопровода «Дружба» стало самым масштабным ЧП в истории системы транспортировки нефти в России. Всего хлорорганическими соединениями было испорчено около 3 миллионов тонн экспортного сырья. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.