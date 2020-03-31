Пленарное заседание Государственной думы в четверг отменено

Завтра и послезавтра они пройдут в ускоренном режиме, — рассказала «РИА Новости» вице-спикер Ольга Тимофеева. По ее выражению, депутаты «договорились поработать ударно», так как на фоне эпидемии ставится задача минимального нахождения в большом зале пленарных заседаний.

Накануне все депутаты должны были сдавать пробы на коронавирус. Председатель Госдумы Вячеслав Володин неоднократно говорил о том, что нижняя палата парламента является одним из самых посещаемых органов государственной власти. За день в здании бывают порядка 6 тысяч человек.