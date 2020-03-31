В Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом

По данным оперативного штаба женщине было 65 лет. Она скончалась от осложнений, вызванных обострением многочисленных тяжелых хронических заболеваний.

Еще четыре новых смертельных случая зафиксированы в столице. Умершим было от 76 до 86 лет. Все они также страдали другими хроническими болезнями. Всего с учетом последних данных в России число жертв коронавируса возросло до 17.