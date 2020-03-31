В Москву из-за границы смогут возвращаться не более 500 человек в сутки

Региональным аэропортам разрешено принимать не более 200 пассажиров, — сообщает Росавиация. Это решение принято в рамках борьбы с коронавирусом. Ранее министр транспорта Евгений Дитрих сказал, что число рейсов, которые вывозят россиян из-за рубежа будет сокращено, чтобы в пунктах прилета у сотрудников была возможность тщательной проверки прибывших.

Из-за этого граждане, оказавшиеся за границей, не могут вернуться домой. В ряде случаев власти отказывают авиакомпаниям в выполнении рейсов.