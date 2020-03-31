Z Архив новостей новости
5 2 6 209
01:04, 31 марта 2020

В Москву из-за границы смогут возвращаться не более 500 человек в сутки

Региональным аэропортам разрешено принимать не более 200 пассажиров, — сообщает Росавиация. Это решение принято в рамках борьбы с коронавирусом. Ранее министр транспорта Евгений Дитрих сказал, что число рейсов, которые вывозят россиян из-за рубежа будет сокращено, чтобы в пунктах прилета у сотрудников была возможность тщательной проверки прибывших.
Из-за этого граждане, оказавшиеся за границей, не могут вернуться домой. В ряде случаев власти отказывают авиакомпаниям в выполнении рейсов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Кремль утверждает, что Владимир Путин не просил Дональда Трампа об отмене антироссийских санкций При этом Трамп подчеркнул, что Путин уже в течение двух лет просит об этом. Песков сказал, что это не так…

5 66 6 7231
Новости

Путин в ходе саммита G20 по коронавирусу призвал отменить санкции в отношении пострадавших от COVID-19 стран Владимир Путин отмечал, что связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабным потрясением, чем кризис 2008 и 2009 годов…

5 118 6 17948
Новости

Несмотря на запрет властей, верующие сегодня собрались в Исаакиевском соборе в Петербурге на службу Их безуспешно пыталась не пустить полиция…

5 41 6 6499
Новости

Россия готова при необходимости помочь США в борьбе с распространением коронавируса Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов…

5 111 6 18310
Блоги

Владимир Путин: Меры самоизоляции в Москве и Подмосковье оправданны и необходимы Наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции…

5 115 6 19096 30.03
Блоги

+ Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов По словам Патриарха, россияне еще не осознают в полной мере, что происходит в Италии и других странах, наиболее пострадавших сейчас от коронавирусной инфекции…

5 56 6 9510 29.03
8читать ;смотреть
Новости

Обнуление президентских сроков Владимира Путина поддержала примерно половина россиян Еще столько же высказались против…

5 71 6 12054
Новости

«Роснефть» после продажи активов в Венесуэле рассчитывает на снятие американских санкций с дочерних компаний Об этом сообщил пресс-секретарь российской госкомпании Михаил Леонтьев…

5 49 6 8410
Новости

В ГД внесен законопроект, который наделяет правительство правом вводить режим чрезвычайной ситуации на территории РA Как передает Интерфакс, это инициатива самого кабмина…

5 37 6 6364
Новости

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев не стал извиняться за призыв уничтожать людей Он написал в «Фейсбуке», что хотел поправить репутацию вуза и теперь, по его словам, «Вышка отмыта от клейма гнезда либералов»...

5 33 6 5838
Новости

Российские врачи жалуются на отсутствие средств индивидуальной защиты Они опасаются, что сами могут стать разносчиками инфекции

5 44 6 7718
Голосование
Вы за жесткий карантин?
5 52 6 9511 27.03
Новости

Владимир Путин обратится к россиянам в связи с развитием ситуации с коронавирусом Это произойдет в ближайшие часы…

5 38 6 7091
Новости

«Роснефть» продает венесуэльские активы российской госкомпании Взамен она получает пакет собственных акций в размере 9,6%...

5 35 6 6598
Новости

Власти США одобрили быстрый тест на коронавирус По данным производителя – компании Abbot Laboratories, он может показать положительный результат в течение 5 минут, а отрицательный – в течение 13...

5 30 6 5778
Новости

Владимир Путин: России удалось сдержать взрывное распространения коронавируса и выиграть время Президент отметил, что государство принимает все меры по борьбе с инфекцией, чтобы угроза не затронула большого количества людей…

5 28 6 5527

Популярное за неделю

Новости

Stampa: Почти вся помощь, которую Россия поставила Италии для борьбы с коронавирусом, оказалась неэффективной Об этом пишет газета Stampa со ссылкой на свои источники…

5 188 6 265732
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Никогда еще не задавались вопросы: вымрет ли, например, половина России? Кто доживет до лета? И главное, имеет ли смысл доживать? И может быть, действительно будет ситуация, когда живые позавидуют мертвым…

5 76 6 175289 25.03
#слушать 48:32 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование
Поддерживаете ли вы решение Сергея Собянина о полной самоизоляции?
5 63 6 16191 29.03
Блоги

Полина Головушкина, Рим: Через пару недель будет поздно Это и правда похоже на войну. В каждой семье есть кто-то, кого ты знаешь, кто либо умер, либо борется за жизнь. Уже не до шуток. Все это произошло за 1 месяц…

5 277 6 949037 26.03
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Вот подсказали Владимиру Владимировичу, видимо, пиарщики, что президент должен делать подарки, а не принимать жестокие решения. И как-то получилось, что Владимир Владимирович решителен только тогда, когда надо отменить Конституцию…

5 196 6 113682 28.03
#слушать 48:55 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8418047
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4427187

Сегодня в эфире