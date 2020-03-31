Госдума рассмотрит сегодня законопроект о праве правительства вводить режим ЧС

Документ могут принять сразу в трех чтениях.

Закон даст правительству возможность объявлять режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России или в отдельных регионах. Кабинет министров получит право устанавливать для жителей страны обязательные правила поведения.

В документе указано, что правительство сможет координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС. Кроме того, кабинет министров наделяется полномочиями ограничивать оптовую и розничную торговлю определенными лекарствами, но не дольше, чем на 90 дней. Причины, по которым вводится режим чрезвычайной ситуации, дополняет распространение опасного для окружающих заболевания. Законопроект разработали для борьбы с коронавирусом.

Правительство ранее одобрило поправки об ужесточении ответственности за несоблюдение карантина.