Олимпиада-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года

Об этом сообщает Международный олимпийский комитет. Паралимпийские игры назначили с 24 августа по 5 сентября 2021-го.

Игры в Токио должны была пройти этим летом, но их пришлось перенести из-за эпидемии коронавируса. Как уточнил МОК, решение поддержали все национальные олимпийские комитеты и все спортивные федерации летних видов спорта.