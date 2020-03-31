Принц Гарри и Меган Маркл сегодня официально перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи

Предполагается, что теперь они полностью независимы от родственников.

В Букингемском дворце окончательно закрылся офис, который представлял интересы принца и его супруги. Именно через него раньше организовывали участие пары в различных мероприятиях, где требовалось присутствие членов королевской семьи. Там же администрировали работу их охраны и других людей, которые служили семье за счет государства.

С этого момента пара должна сама обеспечивать свою охрану, оплачивать жильё, словом, обязана жить также, как и остальные граждане Великобритании. При этом, принц Гарри и Меган Маркл проводят на островах всё меньше времени. Сейчас они в основном живут в США, неподалёку от Голливуда, где и собираются работать в дальшейшем.

Несмотря на то, что официально они перестали зависеть от королевской семьи, за ними остаются дворянские титулы герцога и герцогини Сассекских, а принц Гарри сохранит офицерское звание в британской армии.

Ранее президент США Дональд Трамп написал у себя в Твиттере, что американские власти оплачивать охрану семейной пары не намерены.