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00:03, 31 марта 2020

Муниципальный депутат Денис Шендерович готовит коллективный иск к Собянину из-за введения режима самоизоляции

Муниципальный депутат Денис Шендерович и активист Алексей Обухов готовят коллективный иск к мэру Сергею Собяну из-за введения режима самоизоляции. Как рассказал «Эхо Москвы» сам Денис Шендерович, по закону Собянин не обладает такими полномочиями.

Шендерович добавил, что созаявителем по иску может стать любой желающий. Между тем, в пресс-службе столичного правительства заявили, что мэр обладает полномочия по вводу ограничений на передвижение граждан в условиях режима повышенной готовности на основании федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». В Кремле, в свою очередь, отказались дать юридическую оценку указу Собянина о вводе в Москве режима всеобщей изоляции. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принятые в столице меры согласованы с главой государства. Позднее сам Путин назвал их оправданными.



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