Режим принудительной изоляции вслед за Москвой и областью объявили ряд регионов

Эти меры, как считают власти, должны сдержать распространение коронавируса.

В Адыгее, республике Марий Эл, Чувашии, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Мурманской областях и некоторых других регионах последовали призыву премьер-министра Михаила Мишустина и объявили по примеру Москвы и Подмосковья карантин, хотя официально его так не называют. Жителям этих субъектов запрещено выходить из дома, кроме как в случае серьезной необходимости. Некоторые регионы пошли дальше, например, Якутия, также временно вводит «сухой закон». В Башкирии тоже к этому готовы, если из-за вынужденной изоляции в республике зафиксируют рост случаев домашнего насилия или числа других правонарушений. А в Татарстане запретили регистрацию браков, если на это нет уважительных причин. В Санкт-Петербурге ограничения на выход из дома действует только для пожилых людей. В постановлении градоначальника не говорится о том, что остальные в обязательном порядке должны соблюдать режим изоляции. Но из-за неточной формулировки СМИ сообщили, что запрет распространяется на всех. В Смольном это опровергли.

Ранее заместитель столичного мэра Анастасия Ракова сообщила, что в Москве жесткие меры возымели действие – после их принятия ситуация существенно улучшилась.