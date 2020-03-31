Еще пятеро пациентов с коронавирусом скончались в столичном регион

Четверо из них в Москве. Им было от 76 до 86 лет. Еще одна 65-летняя женщина умерла в Подмосковье – это первый случай в этой области. Год назад она перенесла инфаркт. Кроме того, все пятеро страдали хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми и сахарным диабетом.

Всего с учетом последних данных в России от коронавирусной инфекции умерли 17 человек. Свыше 1800 заражены.