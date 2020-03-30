Британский секс-шоп пожертвовал госпиталю комплекты одноразовой одежды санитаров

Представители системы здравоохранения NHS получили ее бесплатно после того, как связались с магазином для любителей медицинского фетишизма в надежде раздобыть защиту для медработников, которые борются с коронавирусом. Об этом онлайн-магазин сообщил в своем твиттере. В какое именно медучреждение отправили спецодежду, не уточняется. Известно только, что оно находится на юге Англии.
2020-03-30T23:04:00+03:00
2020-03-30T23:07:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 30 марта 2020
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