Профильные ведомства ведут активную работу по возвращению российских граждан из-за рубежа

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В МИДе «Эху Москвы» рассказали, что за рубежом остается много россиян, у которых нет денег для возвращения домой и возможности связаться с родственниками или дипломатами.
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Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В МИДе «Эху Москвы» рассказали, что за рубежом остается много россиян, у которых нет денег для возвращения домой и возможности связаться с родственниками или дипломатами.