С завтрашнего дня сокращается число чартерных рейсов для вывоза россиян из-за границы

В московский аэропорт Шереметьево может прибывать в сутки не более 500 пассажиров. В аэропорты других регионов – не более 200. Об этом сообщили в Росавиации. Отмечается, что график может быть дополнен по решению правительства.

О сокращении рейсов сообщил сегодня министр транспорта Евгений Дитрих по итогам заседания правительственного штаба по борьбе с коронавирусом. Он объяснил это необходимостью максимально полного обследования прилетающих граждан.

Уже стало известно об отмене двух завтрашних рейсов Аэрофлота из Берлина в Москву. Кроме того, авиакомпания S7 сообщила РБК о получении телеграммы об отзыве разрешения на чартеры для вывоза россиян из-за рубежа.

По данным Росавиации, за последние 10 дней в Россию вернулось свыше 155 тысяч граждан страны.