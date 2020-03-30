Москвичей с коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении, будут отслеживать по геолокации

Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, режим изолированных больных будет ужесточен. Обязательным условием того, чтобы оставаться дома, будет круглосуточное предоставление информации о местонахождении.

По последним данным, общее число скончавшихся в Москве пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 11. Сегодня скончались еще четверо. Как сообщили в оперативном штабе, их возраст от 76 до 86 лет. Двое находились на искусственной вентиляции легких. У всех были хронические заболевания.

Согласно официальным данным, зарегистрировано свыше 1200 заболевших.

Вечером также стало известно о первой смерти пациентки с коронавирусом в Подмосковье. В областном штабе сообщили, что ей было 65 лет, она также страдала хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом, и в прошлом году перенесла инфаркт.