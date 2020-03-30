В Брянске завели первое уголовное дело из-за нарушения карантина по коронавирусу

По информации телеканала «Городской», двое родственников после возвращения из Испании должны были находиться на самоизоляции. При этом, как позже выяснилось, с ними в квартире проживали еще два человека, которых они в итоге заразили. Дело возбуждено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.