Приговоренный к пожизненному сроку экс-сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин вновь подал прошение о помиловании

Приговоренный к пожизненному сроку бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин вновь подал прошение о помиловании на имя президента. В своем заявлении он напомнил, что уже отбыл в местах лишения свободы более 16 лет, — рассказала Новой газете его адвокат Ксения Костромина. По ее словам, Пичугин попросил учесть, что в феврале его матери исполнился 81 год, а Европейский суд по правам человека и Комитет министров Совета Европы рекомендовали применить к нему автопомилование.

Пичугин уже дважды обращался к Путину с соответствующим ходатайством, об этом же просила через «Новую газету» его мать.

Напомним, — Алексей Пичугин был приговорен к пожизненному заключению в 2007 году по обвинению в организации убийств в интересах ЮКОСа. Своей вины он не признал.