Команда помощи животным «Зоостанция» готовы помочь москвичам пристроить домашних питомцев людей с коронавирусом

Команда помощи животным «Зоостанция» готовы помочь москвичам пристроить домашних питомцев людей, у которых диагностировали коронавирус. Как рассказала нам основатель проекта Екатерина Посысаева, изначально планировалось разместить животных в ветлечебнице.

Посысаева заметила, что места в ветлечебнице остаются на тот случай, если питомцы будут нуждаться в медицинской помощи. Кроме того, сейчас обсуждается вопрос о юридическом оформлении содержания питомца.