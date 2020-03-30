Владимир Путин, несмотря на введенные жесткие ограничения по передвижению граждан, не стал переносить весенний призыв в Вооруженные силы, о чем его, к примеру, просили некоторые московские депутаты. Согласно указу президента, он стартует уже со среды.

Перенос сроков призыва приведет к несправедливой ситуации с солдатами, которые уже проходят срочную службу. Идеального решения проблемы с массовым скоплением призывников пока нет, — сказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Сроки призыва установлены с 1 апреля по 15 июня. В армию должны отправиться 135 тысяч человек.