Петербургские власти рекомендовали жителям города соблюдать режим изоляции

В ряде других регионов после призыва премьер-министра Михаила Мишустина последовать примеру Москвы вводят карантин.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о мерах противодействия распространению коронавируса. В документе говорится об обязательной изоляции людей старше 65 лет. В другом пункте сказано, что остальным следует не выходить из дома, кроме как в случае серьезной необходимости. Неопределенная формулировка, которую использовали в документе, ввела в заблуждение СМИ – многие сообщили, что петербуржцам запрещено покидать дома. Но вскоре пресс-секретарь главы города Инна Карпушина пояснила, что в постановлении об обязательстве речи не идет. В Ленинградской области, между тем, с завтрашнего дня запрещают жителям выезжать за пределы района проживания. За нарушителями будут следить с помощью камер и геолокации мобильных. В других регионах к призыву премьера Михаила Мишустина взять пример с Москвы отнеслись серьезнее – помимо столицы и области режим карантина, хотя официально его так не называют, вводят еще 14 субъектов.

Ранее столичный оперштаб сообщал о продлении ограничений до середины апреля, но позже это опровергли – решение о сроках действия режима будут принимать, исходя из эпидемиологической ситуации