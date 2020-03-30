В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом

Женщина с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию скончалась в Подмосковье, она также страдала сахарным диабетом, сердечно сосудистыми заболеваниями и ранее перенесла инфаркт. Об этом сообщается в понедельник в официальном телеграм-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.



«В Московской области скончалась 65-летняя пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией. При поступлении в больницу у нее была диагностирована двухсторонняя пневмония. Наряду с этим больная также страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и перенесла 2019 году инфаркт», — говорится в публикации.



В оперштабе уточнили, что женщине был оказан весь необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий, однако спасти ее не удалось. «Она умерла от осложнений, вызванных обострением многочисленных тяжелых хронических заболеваний», — рассказали в оперштабе.