Европейские страны массово отказываются от китайских масок и тестов на коронавирус

Так, в Нидерландах, Испании, Бельгии и Турции уже отозваны несколько сот тысяч медицинских изделий по причине их плохого качества, — пишут западные СМИ. В итоге больницам их не хватает, и они вынуждены повторно использовать респираторы и перчатки после стерилизации.