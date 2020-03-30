Европейские страны массово отказываются от китайских масок и тестов на коронавирус

Так, в Нидерландах, Испании, Бельгии и Турции уже отозваны несколько сот тысяч медицинских изделий по причине их плохого качества, — пишут западные СМИ. В итоге больницам их не хватает, и они вынуждены повторно использовать респираторы и перчатки после стерилизации.
2020-03-30T21:32:00+03:00
2020-03-30T21:34:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 30 марта 2020
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