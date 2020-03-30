Владимир Путин призвал в ближайшее время нарастить объем тестирования на коронавирус, обеспечить регистрацию как отечественных тест-систем, так и зарубежных. По его словам, необходимо оперативно задействовать все лабораторные мощности, развернуть дополнительные центры диагностики в государственных и частных медицинских организациях, — сказал президент на совещании с полпредами. Он отметил, что нужно оценить «возможности профильных предприятий с тем, чтобы подключить их к выпуску эффективных тест-систем».