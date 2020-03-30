Наказание за фейки об эпидемии предлагается ужесточить

Так, за распространение в СМИ и интернете ложной информации, которая повлекла смерть человека, причинение вреда его здоровью или имуществу, юрлиц будут штрафовать на сумму от 3 до 5 миллионов рублей. В случае повторного подобного нарушения штраф возрастет до 10 миллионов. Соответствующие поправки, предложенные ко второму чтению, Госдума рассмотрит завтра.
2020-03-30T21:30:00+03:00
2020-03-30T21:33:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 30 марта 2020
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