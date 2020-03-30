Правозащитники призвали власти провести широкую амнистию в кратчайшие сроки в связи с коронавирусом

В открытом письме к правительству, которое подписали уже почти три с половиной тысячи человек, среди которых представители Московской Хельсинкской группы и Мемориала, отмечается, что люди в местах принудительного содержания находятся в особой опасности в связи с переполненностью, ослабленным иммунитетом и плохим доступом к качественной медицинской помощи.

Любой случай заноса инфекции с высокой вероятностью приведет к полному заражению и заключенных, и сотрудников системы исполнения наказания с высоким риском для их жизней, — считают правозащитники. Они обращают внимание на то, что многие государства уже предприняли шаги по разгрузке своих тюрем в период пандемии.