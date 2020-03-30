Президенты России и США обсудили борьбу с коронавирусом

Владимир Путин и Дональд Трамп выразили серьезную озабоченность масштабами пандемии, рассказали о своих действиях в сложившейся ситуации и обсудили возможность более тесного взаимодействия по этому вопросу, — сообщает пресс-служба Кремля.



Кроме того, в ходе телефонного разговора лидеры обменялись мнениями по состоянию рынка нефти и условились о консультациях министров энергетики. Также были затронуты некоторые вопросы двусторонних отношений.