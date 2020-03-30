В Санкт-Петербурге ввели режим полной изоляции. Горожанам предписано не покидать места проживания без экстренной нужды и кроме выхода в магазин. Об этом в видеообращении рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. Беглов не исключил, что вскоре пригодится опыт военных медиков по развертыванию полевых госпиталей. Власти Петербурга прорабатывают этот сценарий с Министерством обороны.
2020-03-30T21:01:00+03:00
2020-03-30T21:02:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 30 марта 2020
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