Союз журналистов России попросил мэрию Москвы обеспечить свободное передвижение по городу сотрудников СМИ

Союз журналистов России попросил мэрию Москвы обеспечить в условиях обязательной изоляции свободное передвижение по городу сотрудников СМИ. Об этом говорится в письме Союза на имя мэра Сергея Собянина, текст которого опубликован на сайте организации.

В нем, в частности, говорится, что «журналистам, имеющим редакционные задания, следует предоставить возможность беспрепятственно работать на местах — в больницах, аэропортах, на вокзалах , торговых центрах и на улицах Москвы». В обращении подчеркивается, что редакционное удостоверение установленного образца, выданное сотруднику зарегистрированного СМИ, должно «безусловно рассматриваться в качестве специального пропуска на время режима самоизоляции».