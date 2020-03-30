Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Он пройдет с 1 апреля по 15 июля. Согласно документу, на военную службу должны отправиться 135 тысяч человек. В эти же сроки призывники прошлого года будут уволены со срочной службы.

Ранее независимые московские депутаты предлагают отменить весенний призыв в армию из-за коронавируса. Письмо премьеру Михаилу Мишустину и мэру Сергею Собянину подписали более 40 человек. Авторы отмечают, что перед властями сейчас стоят две первоочередные задачи: сдерживание распространения COVID-19 и минимизация числа жертв эпидемии, а также экономическая поддержка граждан, бизнеса и некоммерческих организаций, пострадавших из-за пандемии. В числе прочего, они также предложили объявить в Москве и других регионах полноценный карантин; перевести заключенных под домашний арест, кроме тех, кто обвиняется в особо тяжких преступлениях; объявить амнистию к 75-летию Победы; выплатить всем гражданам единовременную матпомощь из расчета 25 тысяч рублей на взрослого человека и 10 тысяч – на ребенка; освободить малые и средние предприятия, а также те организации, которые пострадали больше всего, от выплат во внебюджетные фонды; Увеличить расходы на здравоохранение, а расходы бюджета Москвы сократить за счет отмены всех работ по благоустройству.