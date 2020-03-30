Кабмин создает коммуникационный центр для выявления фейков о коронавирусе

Он будет организован в Координационном совете при правительстве. Одной из его задач будет выявление и опровержение ложной информации об инфекции. Кроме того, центр будет заниматься сбором и анализом данных о COVID-19 и борьбе с ним в России; доводить до региональных и местных властей указания президента и правительства; мониторить социальные и экономические показатели; готовить предложения по опыту других стран.

Ранее группа по предупреждению распространения в Сети фейков о коронавирусе появилась в Следственном комитете России.

Во избежание слухов и недостоверных данных об эпидемии, население должно быть обеспечено полной и проверенной информацией. Об этой необходимости сказал президент Владимир Путин. Нарушение норм карантина Путин назвал преступной халатностью.