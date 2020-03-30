Нефть продолжает снижение

Марка Brent подешевела почти на 14%, опустившись ниже 22 долларов за баррель. Цены сегодня падают из-за усиления опасений дальнейшего сокращения спроса на сырье на фоне карантинных мер из-за распространения коронавируса. При этом Саудовская Аравия сообщила о планах увеличить экспорт.
2020-03-30T19:31:00+03:00
2020-03-30T19:33:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 30 марта 2020
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