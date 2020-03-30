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19:31, 30 марта 2020

Кремль утверждает, что Владимир Путин не просил Дональда Трампа об отмене антироссийских санкций

Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Белого дома, который предположил, что входе предстоящего сегодня телефонного разговора российская сторона будет настаивать на отмене ограничений. При этом Трамп подчеркнул, что Путин уже в течение двух лет просит об этом. Песков сказал, что это не так.



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