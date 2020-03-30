Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Он пройдет с 1 апреля по 15 июля. Согласно документу, на военную службу должны отправиться 135 тысяч человек. В эти же сроки призывники прошлого года будут уволены со срочной службы. Документ опубликован на портале правовой информации и с этого момента вступает в силу.