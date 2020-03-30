Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Он пройдет с 1 апреля по 15 июля. Согласно документу, на военную службу должны отправиться 135 тысяч человек. В эти же сроки призывники прошлого года будут уволены со срочной службы. Документ опубликован на портале правовой информации и с этого момента вступает в силу.
2020-03-30T19:30:00+03:00
2020-03-30T19:32:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 30 марта 2020
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