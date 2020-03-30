Оперштаб по коронавирусу удалил информацию о сроках режима изоляции в Москве

Ранее в его официальном телеграм-канале говорилось, что согласно указу мэра, его следует соблюдать до 14 апреля. Об этом также сообщал Интерфакс со ссылкой на заявление штаба. Позднее формулировка была изменена – уточняется, что режим будет действовать в ближайшее время с учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
2020-03-30T19:30:00+03:00
2020-03-30T19:32:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2615877-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:30, 30 марта 2020
Загрузка комментариев...