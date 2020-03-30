Оперштаб по коронавирусу удалил информацию о сроках режима изоляции в Москве

Ранее в его официальном телеграм-канале говорилось, что согласно указу мэра, его следует соблюдать до 14 апреля. Об этом также сообщал Интерфакс со ссылкой на заявление штаба. Позднее формулировка была изменена – уточняется, что режим будет действовать в ближайшее время с учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусу.