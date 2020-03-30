Сотрудников аппарата ЛДПР в СК обвинили в хищении

Фигуранты уголовного дела утверждают, что тратили деньги по указанию сына лидера партии Игоря Лебедева.

Расследование дела о хищении средств у молодежных организаций ЛДПР началось 2,5 года назад. В течение этого времени в СК настаивали на проведении очных ставок с сыном Владимира Жириновского, пишет сайт «МВД.Медиа». По его данным, Игорь Лебедев категорически отказывался от очных ставок с обвиняемыми. Однако сам сын Владимира Жириновского заявил агентству РИА, что люди, которых обвиняют в хищении денег в ЛДПР, будут оправдываться любыми способами, чтобы уйти от ответственности.

По словам Игоря Лебедева, МВД обнародовало в средствах массовой информации сообщение об уголовном деле, по которому следствие еще не закончено и это нарушает все нормы закона. В ЛДПР также подчеркнули, что Лебедев сотрудничал со следствием и выполнял все, что от него требовали.

Сейчас материалы уголовного дела о хищении возвращены следователю для проведения очной ставки, на которой в СК настаивали изначально. Кроме того, требуется судебно-бухгалтерская экспертиза.



Имена обвиняемых следствие не разглашает.