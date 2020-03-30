Россия с завтрашнего дня сокращает число рейсов для вывоза россиян из-за границы

Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. Он отметил, что максимально полно проверить тех, кто прилетает. О каком количестве рейсов и каких странах идет речь, он не уточнил. Как сказал глава Росавиации Александр Нерадько, в первую очередь в Россию доставят тех, кто оказался за границей после 1 января. Те же, кто давно находится в стране пребывания: «на постоянном месте жительства или имеют двойное, тройное гражданство и, в общем-то, не собирались выезжать таким экстренным образом в Россию, то это будет следующий приоритет», — сказал Нерадько. По данным Минтранса, за последние десять дней в страну вернулись 155 тысяч россиян.