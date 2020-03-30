Режим изоляции в Москве продлен до середины апреля

Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

Карантин в столице будет действовать до 14 апреля, объявили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом. На сайте мэра появились разъяснения, касающихся правил изоляции. Так там отмечается, что выезжать из города и возвращаться по-прежнему можно. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме, нет ограничений и на пользование личным или служебным автомобилем. Но пользоваться ими, как, собственно, и выходить из дома, можно только в случае серьезной необходимости. Разрешено выгуливать собак и ходить в ближайшие продуктовые и аптеки, но при этом магазины должны сделать так, чтобы люди соблюдали необходимую дистанцию. Пользоваться такси можно, но не для того чтобы делать покупки для родственников или какой-либо другой помощи — это стоит организовать онлайн. В ближайшие дни будут введены специальные пропуска для выходам на улицу, а также заработает система отслеживания передвижения горожан.

Официально карантин в городе не объявляли. Как поясняет столичная администрация, все ограничения вводятся в рамках режима повышенной готовности.