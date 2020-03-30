Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля

В армию пойдут служить 135 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Согласно указу, призыв будет осуществлен с 1 апреля по 15 июля, и будет распространяться на граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу. Документ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу со дня его официального опубликования. В соответствии с указом, в эти же сроки будет проведено увольнение с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.