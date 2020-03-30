Волонтеры мемориала на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту впервые за пять лет прервали вахту

Волонтеры, которые дежурят у мемориала на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, впервые за пять лет прервали вахту. Такое решение, как сообщила в Фейсбуке Карина Старостина, принято из-за объявленного в Москве режима всеобщей изоляции. Она выразила надежду, что мемориал и без регулярных дежурств останется на своем месте.