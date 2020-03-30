Владимир Путин поручил привлечь студентов медвузов к борьбе с коронавирусом

Об этом он заявил на совещании с полпредами в федеральных округах. По словам президента, это необходимо, чтобы пополнить состав среднего медперсонала в условиях эпидемии. В медвузах заявили, что уже направили часть своих ординаторов помогать врачам и в ближайшее время составят списки добровольцев.
2020-03-30T18:31:00+03:00
2020-03-30T18:34:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 30 марта 2020
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