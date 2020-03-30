Еще два региона решили ввести режим полной изоляции

По примеру Москвы его объявили власти Вологодской и Рязанской областей. Граждан обязали не покидать места проживания за исключением ряда случаев, в том числе для обращения за медицинской помощью, похода в магазин или на работу. О введении аналогичных мер ранее объявили в Мурманской, Свердловской областях, Якутии и Чечне. Власти Ленинградской области также ввели ограничение на выезд за пределы района проживания.
2020-03-30T18:30:00+03:00
2020-03-30T18:33:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 30 марта 2020
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