Еще два региона решили ввести режим полной изоляции

По примеру Москвы его объявили власти Вологодской и Рязанской областей. Граждан обязали не покидать места проживания за исключением ряда случаев, в том числе для обращения за медицинской помощью, похода в магазин или на работу. О введении аналогичных мер ранее объявили в Мурманской, Свердловской областях, Якутии и Чечне. Власти Ленинградской области также ввели ограничение на выезд за пределы района проживания.