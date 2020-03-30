Государство лишилось контроля в «Роснефти»

Снижение принадлежащей ему доли акций компании связано со сделкой вокруг активов в Венесуэле.

Российский государственный холдинг «Роснефтегаз» лишился 9,6 процента акций «Роснефти». По данным источника Reuters, знакомого с деталями сделки, в обмен ему уступили активы компании в Венесуэле. Теперь у государства формально нет контроля над «Роснефтью», поскольку ранее «Роснефтегазу» принадлежал минимальный контрольный пакет – 50 процентов плюс одна акция.

Официально покупатель венесуэльских активов не называется – говорится лишь, что речь идет о компании, «на 100 процентов принадлежащей правительству». Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев пояснил, что она выполнила условия для снятия санкций США, которые были наложены на ее дочерние компании из-за покупки нефти у Венесуэлы.

Продажа венесуэльских активов может принести «Роснефти» ресурсы для обеспечения финансовой стабильности. Такое мнение высказал независимый эксперт по нефти Вячеслав Мищенко.

Стоимость доли акций «Роснефти», которые уступило государство, оценивается более чем в 300 миллиардов рублей.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать сделку по продаже активов «Роснефти» в Венесуэле.

Дональд Трамп намерен сегодня обсудить с Владимиром Путиным ситуацию на нефтяном рынке. Пойдет речь и о ценах и о торговле, — сказал американский президент. Он также не исключил, что затронет в разговоре с Путиным и ситуацию в Венесуэле.