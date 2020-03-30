Администрация США при необходимости готова запросить у Конгресса дополнительные средства для стимулирования экономики в сложившейся ситуации. Между тем, министр финансов Стивен Мнучин надеется, что этого не потребуется. На прошлой неделе Дональд Трамп подписал закон о выделении 2-х триллионов долларов на преодоление последствий распространения коронавируса.